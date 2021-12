COR.FIO., Decalogo agenti: in Serie A tanti sì ad ACF

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino trova spazio oggi un approfondimento legato al decalogo per un «calcio più sostenibile e con regole più chiare per i procuratori» redatto nei giorni scorsi dalla Fiorentina e in particolare da Rocco Commisso, una serie di proposte che hanno trovato da più parti reazioni positive. Come spiega il quotidiano, le premesse per creare un fronte compatto stavolta ci sono e le 10 proposte di Commisso, seppur certamente migliorabili, rappresentano una solida base di partenza. Ecco le opinioni di alcuni dirigenti di Serie A:

Urbano Cairo (presidente Torino): "Ho letto con attenzione le proposte di Commisso e ne penso tutto il bene possibile. Il suo ragionamento di fondo è assolutamente condivisibile".

Tommaso Giulini (presidente Cagliari): "Le proposte della Fiorentina sono sensate e condivisibili ma andrebbero portate avanti di pari passo con l’introduzione di un tetto salariale per il quale i club non potrebbero investire in stipendi più del 60/70% dei propri ricavi reali con sanzioni pesanti che vengano applicate e facciano male in caso di mancato rispetto. È indispensabile e improcrastinabile introdurre il controllo dei costi nel mondo del calcio, salari e intermediazioni in primis. Aiuterebbe a sviluppare un modello più sano, più sostenibile e più democratico".

Giovanni Carnevali (ad Sassuolo): "Siamo favorevoli alle sue proposte".

Pierpaolo Marino (dg Udinese): "Il decalogo è condivisibile. In alcuni punti però le soluzioni proposte, per motivi legali e regolamentari, sono di difficile attuazione pratica".