COR. FIO., Comuzzo non si vende, Kouame a Empoli?

Sono le uscite a farla da padrone negli ultimi giorni: lo scrive il Corriere Fiorentino, che lega le future cessioni della Fiorentina a eventuali entrate: nell’impossibilità di effettuare altri prestiti all’estero, ostacolo principale a una cessione in tempi rapidi di Ikoné, la dirigenza segue gli sviluppi in arrivo da Parma per Man. Il rumeno è il nome più gettonato. Prima però Fiorentina e Parma dovranno trovare un accordo sulla valutazione del calciatore da circa 15 milioni, visto che tra offerta e richiesta c’è ancora distanza.

Diverso il discorso per quanto riguarda Cristante, da poco rientrato dall’infortunio. Il mediano è un obiettivo più raggiungibile del vero oggetto del desidero della società viola, il danese Frendrup che il Genoa vuol trattenere e sul quale c’è la concorrenza dell’Atalanta. Altre cessioni: per Kouame la pista Torino, e il conseguente scambio con Sanabria, si è raffreddata. Sull’ivoriano c’è anche l’Empoli ma ancora nessuna proposta è arrivata come nel caso di Richardson. Chi invece è pronto a fare le valigie è il portiere Christensen che dopo aver visto sfumare l’ipotesi di finire in Germania al Paderborn è pronto a trasferirsi in prestito alla Salernitana, mentre per Comuzzo il Napoli si è fatto vivo con 20 milioni. Offerta respinta.