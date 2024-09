COR.FIO., Commisso 6 mesi dopo. Ecco la sua agenda

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non solo Fiorentina, ma anche tutto ciò che le orbita intorno: questa è l'agenda di Rocco Commisso, tornato ieri a Firenze dopo una lunga assenza. Il patron viola mancava nel capoluogo toscano da marzo, quando prese il primo volo disponibile per dare un ultimo saluto a Joe Barone. L'ultima volta che ha assistito a una partita della Fiorentina fu invece contro l’Olympiacos ad Atene.

Come riporta Il Corriere Fiorentino, Commisso ha in programma un incontro con la sindaca di Firenze, Sara Funaro, per affrontare il tema dello stadio, cercando un dialogo concreto con il Comune di Firenze. Sarà dunque la prima volta per la nuova sindaca, eletta a giugno scorso, che raccoglierà il testimone di Dario Nardella con il quale Commisso aveva portato avanti ogni tipo di discorso legato al Franchi in questi anni.