COR.FIO., Berardi, non c'è la fila: è il sogno di fine estate

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino si torna a parlare di Domenico Berardi e della possibilità che il classe '94 possa - prima o poi - vestire la maglia viola. Dopo aver riallacciato i fili del discorso con il Genoa per Gudmundsson il ds Pradè è infatti tornato a prendere in considerazione pure Berardi, provando a disegnare uno scenario di fine estate che giorno dopo giorno potrebbe diventare sempre più realistico.

Per ora per l’esterno del Sassuolo non c’è la fila, l’infortunio del marzo scorso al tallone d’Achille è un’incognita come i tempi di rientro, ma il sondaggio della Fiorentina (con l’entourage) avrebbe avuto risposte confortanti e anche se ad oggi una trattativa tra le società non c’è Berardi non ha posto veti. Anche perché rientrare dalla massima serie sarebbe diverso che farlo in serie B.