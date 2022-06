COR. FIO., Addio Callejon. Sapo e Rosati rinnovano

Come scrive il Corriere Fiorentino, se la posizione di Piatek è congelata in attesa di novità sul fronte Jovic, per José Maria Callejon oggi sarà l’ultimo giorno in viola: il club non si avvarrà dell’opzione per il rinnovo. Arrivato due stagioni fa, sulla scia della cessione di Federico Chiesa alla Juventus, Callejon non è quasi mai riuscito a ripetere a Firenze le prestazioni di Napoli, finendo alla lunga ai margini del gruppo dei titolari e raramente preso in considerazione anche nei finali di gara. Invece per Saponara, che vive una seconda giovinezza, e Rosati, ormai un punto di riferimento del gruppo, serve mettere nero su bianco un rinnovo contrattuale che non pare in discussione.