COR.FIO., A chi la fascia? Le idee da FR7 a Biraghi

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si concentra questa mattina sulla questione legata alla fascia di capitano in casa viola (che dal prossimo anno, per input della Lega, non potrà più avere i colori di Firenze e il simbolo di Astori ma sarà omologata alle altre) e si interroga su chi potrà indossarla a partire da agosto, visto che dopo tre anni Pezzella la dovrà lasciare a qualcun altro. L’argentino è tutt’altro che certo di restare a Firenze, lo cercano in Spagna (il Valencia, soprattutto) ma prima di prendere una decisione German vuole parlare con Gattuso per capire le idee del mister. In ogni caso, a chi andrà la fascia? Analizzando la rosa attuale diventa difficile immaginarlo. Ci sarebbe Ribéry (per carisma, status, leadership e personalità) ma FR7 non è assolutamente certo di restare in viola. Discorso diverso per Milenkovic, altro che, per anzianità, sarebbe un candidato autorevole. Resta da capire cosa ne sarà del suo futuro. Castrovilli potrebbe riprendere una storia ormai di 20 anni fa, quella dei capitani col numero 10 (l’ultimo fu Rui Costa). Un altro candidato è Biraghi, sia per personalità che per anni di militanza viola, ha tutti i requisiti necessari, mentre non sarà da scartare Vlahovic. Dovesse firmare il rinnovo sarebbe un capitano perfetto.