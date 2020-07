GUAGNI, Separazione consensuale con ACF. Ora...

Alia Guagni ieri ha salutato Firenze con parole dolci per la squadra e la città che l'hanno vista crescere. Come riporta il Corriere Fiorentino, è stato un fulmine a ciel sereno per i tifosi viola: la capitana di mille battaglie ha deciso di lasciare Firenze per trasferirsi in Spagna, all’Atletico Madrid. Già oggi sarà nella capitale spagnola per effettuare le visite mediche e per firmare un contratto che la legherà al club biancorosso per tre anni. Con la Fiorentina è stata una separazione consensuale, con Joe Barone che ha spiegato come la società appoggi questa scelta pur lasciando sempre una porta aperta per il ritorno. Proprio la società ora è chiamata ad un gran lavoro: sostituire il terzino più forte d'Italia a poco dall'inizio della preparazione.

LEGGI ANCHE: "VIDEO FV, Guagni saluta Firenze e si commuove"