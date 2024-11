GRAZIANI, Troppa euforia a Firenze. Kean fondamentale

FirenzeViola.it

La Nazione oggi in edicola ha pubblicato, in occasione del match tra Torino e Fiorentina in programma questo pomeriggio, un'intervista all'ex attaccante, sia viola che granata, Francesco, per tutti Ciccio, Graziani. Questo il suo pensiero, a partire dal periodo di forma della Fiorentina e dall'entusiasmo che in questi giorni si respira a Firenze: "Premetto una cosa importante. Ho sentito troppa euforia intorno alla Fiorentina, io starei con i piedi per terra perché se casi ti fai molto male. Detto questo sognare non costa niente, ci vuole però equilibrio".

Quanto conta la vittoria di Genova?

"Tanto, preferisco vittorie un po' sofferte a trionfi roboanti. Quest'anno sta andando tutto per il verso giusto, di certo però la squadra è più forte della passata stagione".

Al centro dell'attacco tornerà Kean

"Come si è visto a Genova, Kean è imprescindibile per questa squadra. Kouame ha fatto il possibile, Beltran si muove da seconda punta e lì mi piace tanto, ma Kean per noi è un piccolo Lukaku. Lotta, sgomita, combatte e segna".

Quale può essere realisticamente l'obiettivo della Fiorentina?

"Migliorarsi, come dice il Presidente. Napoli, Milan, Inter e Juve sono superiori. Dobbiamo giocarcela con Atalanta, Lazio e Roma. Andare in Europa Legue sarebbe tanta roba".

Che emozioni le suscita Torino-Fiorentina?

"Per me è una sofferenza. Vengo anche da Roma-Torino. Faccio il tifo per queste tre squadre. Guarderò la partita con serenità, senza tifare e sperando in una bella sfida. Che vinca il migliore".