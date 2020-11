GRAZIANI, Dico no a Balotelli. Ora tocca a Vlahovic

La Nazione, nella sua edizione odierna, presenta un'intervista all'ex attaccante viola Ciccio Graziani. Che si schiera con il partito del "lasciatelo perdere" per quanto riguarda Balotelli. "Alle prime difficoltà ti fa venire il mal di testa", il suo commento, e non ha dubbi su chi puntare: "Dico Vlahovic. Gli darei fiducia, poi se non rende lo rimetto a sedere ma almeno gli do continuità. Per lui è un po' l'ultima chiamata". E Cutrone? "Più d'istinto, come Simeone. Dà fastidio come una zanzara d'estate, pur vedendolo come alternativa a gara in corsa. Al momento però non lo riscatterei". D'accordo anche lui con Prandelli sul ruolo di Kouame da seconda punta, Graziani conclude su Pedro: "Mi pare bravo, ma c'è il rischio di aver buttato via altri soldi se lo riporti e non fa bene".