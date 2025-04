Gosens ha lavorato a parte tutta la settimana. Zero rischi per Milano, tocca a Parisi

Anche la Repubblica (ed. Firenze) dedica parte delle sue colonne odierne alla sfida di questa sera tra Milan e Fiorentina, facendo il punto della situazione su come arriva la squadra di Palladino all'appuntamento di San Siro. Intanto, l'allenatore viola gode ancor di più della fiducia riposta in lui da parte del presidente Commisso - confermata ieri nella sua intervista a Sky Sport -, mentre per quanto riguarda il campo pare orientato a confermare la solita formazione vista ultimamente nelle brillanti vittorie su Juventus e Atalanta.

Non ci sarà però Robin Gosens, non riuscito a recuperare in tempo dal problema al ginocchio patito la settimana scorsa. Il tedesco ha lavorato a parte tutta la settimana e non è stato rischiato, tanto da non essere inserito neanche tra i convocati. Al suo posto ancora Parisi, mentre la restante parte degli undici titolari ricalcherà quella già vista nelle recenti uscite.