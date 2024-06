GONZALEZ, Ad Atene come a Praga. Non è più incedibile

FirenzeViola.it

Ad Atene come a Praga, l'ultimo atto stagionale di Nico Gonzalez si è concluso nello stesso modo dell'anno scorso, con la testa bassa e la medaglia d'argento al collo. Una medaglia che pesa sul collo di Nico perché, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, l'argentino è il numero 10 e il giocatore più pagato della rosa e non è riuscito ad essere decisivo. Se in Repubblica Ceca però le immagini di Nico in lacrime dopo la sconfitta contro il West Ham era stata persa come il simbolo di un gruppo che ci aveva provato fino alla fine, questa volta no. Questa volta il segnale è quello della fine di un ciclo, un ciclo che purtroppo, nonostante tre finali disputate, non ha portato nessun trofeo.

Contro l'Olympiacos non è mai riuscito ad incidere in 106 minuti e della sua partita rimane ben poco da ricordare. Così, paradossalmente, al termine della sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo(15 reti), Nico è diventato il simbolo si ciò che non è andatop ad Atene. L'argentino adesso non è più considerato indispensabile e soprattutto incedibile, quindi in estate in caso di offerte importanti dalla Premier Commisso potrebbe pensare seriamente di cedere il suo numero 10.