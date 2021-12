GOMEZ, Il Siviglia non se ne priverà prima di giugno

La Nazione si sofferma sulle voci di mercato relative al Papu Gomez e la Fiorentina. Circolano in Spagna, ma se anche i viola fossero realisticamente interessati all’ex Atalanta non potranno agire prima della fine della stagione. Il Siviglia, che valuta il Papu fra i 10 e i 14 milioni di euro, ha fatto sapere al giocatore (e in modo indiretto anche ai possibili acquirenti) che tutto questo potrà prendere corpo alla fine del campionato. Niente blitz, dunque, nel corso di gennaio.