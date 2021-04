GENOA, Gruppo tranquillo, ma Ballardini è vigile

Tuttosport, stamani, parla anche della sfida salvezza tra Fiorentina e Genoa, focalizzandosi sulla situazione in casa rossoblu. Il clima che si respira - si legge - è quello di una formazione sempre più vicina al traguardo salvezza ma allo stesso tempo consapevole che c’è un compito da finire per poter iniziare a festeggiare. Vietato, quindi abbassare la guardia. Il Genoa per adesso, più che all’avversario ha guardato in casa propria, concentrandosi sulla preparazione tattica ma anche fisica per non farsi trovare impreparato in un finale di stagione con dieci gare in meno due mesi. Ballardini, in questi due giorni, deciderà come approcciarsi alla gara coi viola, anche se il cambio dell'allenatore porta con sé vari dubbi.