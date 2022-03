GAZZETTA, Viola a due facce, il pari serve a poco

Nell'articolo dedicato a Fiorentina-Verona in edicola nell'edizione di stamani, la Gazzetta dello Sport analizza la gara di ieri pomeriggio del Franchi: l'1-1 viene salutato con qualche recriminazione sia da parte di Vincenzo Italiano che da quella del collega Igor Tudor. Un punto che serve a poco per la rincorsa europea di due squadre che comunque non avevano le prime posizioni come obiettivo. Ci sono tante affinità tra le due squadre che si affrontano nel pomeriggio di ieri, ad iniziare dai tanti ex, passando dal gemellaggio tra tifosi al passato di Italiano a Verona. Ma anche come ambizioni Viola e Hellas sono simili: ne viene fuori una partita godibile, in cui i gialloblù per un'ora sembrano essere superiori, salvo soffrire nella ripresa. Una partita dal copione simile a quello dell'andata, quando la Fiorentina aveva trovato grosse difficoltà ad arginare il dinamismo avversario

Una Fiorentina due facce, che manca una vittoria fondamentale per non perdere contatto dalle due romane. Secondo la rosea, il gol arrivato al 10' col solito Piatek non aiuta i viola, che perdono successivamente di intensità e velocità. L'ingresso di Duncan per Maleh aiuta in un secondo tempo in cui Torreira va più volte vicino ad una vittoria che, secondo la Gazzetta, non sarebbe stata del tutto meritata.