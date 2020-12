GAZZETTA, Un pari pirotecnico. Ma ACF cambi passo

"Un finale pirotecnico per un 1-1 che lascia Fiorentina e Genoa in piena zona retrocessione". Così La Gazzetta dello Sport commenta la partita di ieri sera al Franchi. Le due squadre hanno problemi in ogni parte del campo e poca incisività in fase conclusiva, e l'arrivo di Prandelli sulla panchina viola non sembra aver dato la scossa sperata. Ribery e Callejon non riescono a vincere un dribbling, prima Vlahovic e poi Cutrone non riescono a trovare la via del gol. Per restare in Serie A, Fiorentina e Genoa dovranno cambiare passo. E velocemente.