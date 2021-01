GAZZETTA, Prandelli e una strada poco coraggiosa

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sottolinea come il Bologna abbia fatto più della Fiorentina ieri pomeriggio al Franchi. Di positivo per le due squadre c'è il punto che smuove la classifica, ma il dato degli 0 tiri in porta della squadra di Prandelli fotografa in maniera impietosa la prova dei viola. Fiorentina insomma inconsistente nella fase offensiva anche a causa della scelta del tecnico di partire con cinque difensori puri e di lasciare Vlahovic isolato davanti con il solo Ribery a girargli intorno. "Perché Prandelli non ha scelto una strada più coraggiosa?", si domanda il quotidiano. Le due punte potevano essere un tentativo corretto di provare a sbloccare il risultato. Il Bologna invece non chiudeva una gara in trasferta senza gol subiti dal settembre 2019.