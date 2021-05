GAZZETTA, Palacio show. Viola costretta a soffrire

"Bologna, è Palacio show. Fiorentina costretta a soffrire", così titola La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola. Il 3-3 finale sancisce la zona bianca del Bologna e il guadagno di un punto dalla Zona Rossa della Fiorentina, tre volte in vantaggio ma tutt’altro che ignifuga. Il grande crollo della Viola - si legge - è arrivato, infatti, ogniqualvolta il Bologna cercava e trovava il senso verticale delle proprie idee; anzi, Dragowski ha evitato altri due cattivi pensieri su Barrow e Soriano. I gigliati avrebbero tutto per vivere fuori da una classifica ancora tremebonda e inspiegabile. Invece...