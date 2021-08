GAZZETTA, Gonzalez e Vlahovic per partire bene

Vlahovic e Nico Gonzalez per battere il Cosenza ed iniziare la nuova stagione con il piede giusto. Così presenta la partita di stasera La Gazzetta dello Sport. Italiano fa melina sui propri gioielli: "So che il mercato è imprevedibile, ma per come si allena non vedo affatto un problema Vlahovic. Lui è un autentico trascinatore e sono convinto che abbia in testa soltanto la Fiorentina". Stasera prende il via la Coppa Italia con i tifosi allo stadio.