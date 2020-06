GAZZETTA, Cutrone batti un colpo: ma ora si fa dura

La Gazzetta dello Sport sottolinea come i fantallenatori aspettino Patrick Cutrone dal 2 dicembre 2018, da quel Milan-Parma 2-1. Con la maglia viola, prima dello stop del campionato, le cose non stavano andando benissimo: 7 partite in Serie A, nessun gol, zero assist e 5,78 di media voto. Non solo, nelle ultime tre partite prima della pausa per il Covid-19, Cutrone era stato di fatto sopravanzato nelle gerarchie di Iachini da Vlahovic. E si è avuto anche il tempo di recuperare Ribery, quindi per l'ex Wolverhampton gli spazi sulla carta si sono assottigliati. In suo soccorso può venire... il caldo, poiché con i club italiani Cutrone vanta 5 gol in 8 partite ufficiali disputate a luglio e agosto. In più, furono proprio le amichevoli estive nel 2017 a lanciarlo in prima squadra nel Milan di Montella.