GAZZETTA, Commisso e il rinnovo di Chiesa: dettagli

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di Rocco Commisso che dall'America sta lavorando per la Fiorentina. Il patron doveva essere a Firenze in questi giorni, ma vista la situazione è rimasto negli USA e passa le giornate al telefono con Barone, Iachini e i giocatori viola. In particolare sta lavorando al rinnovo di Federico Chiesa. I rapporti con la famiglia adesso sono ottimi e le parti si vedranno una volta finita l'emergenza Coronavirus. Sul piatto di Federico, Commisso ha messo un'offerta contrattuale fino al 2023 con un ingaggio di 3 milioni e mezzo a salire fino a quattro e mezzo. Più una serie di bonus che potrebbero portare il gioiello viola a guadagnare, già dalla prossima stagione, quanto se non più di Ribery. E una possibile clausola "normale", attorno ai 70 milioni di euro.