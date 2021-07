GAZZETTA, Commisso attacca Gattuso e gli agenti

"Il rapporto con i procuratori? Ci sono situazioni con molti conflitti d’interesse come nel caso di Sergio Oliveira. Il procuratore rappresentava il Porto, il giocatore e il nostro allenatore. E questo non è accettabile. Il sistema va aggiustato. Non si possono prendere soldi da tutte le parti. Gattuso? Per ragioni legali non abbiamo potuto parlare della questione però se i suoi avvocati volessero togliere la clausola di riservatezza non avrei problemi". Rocco Commisso a tutto campo, ma in tarda serata arriva anche la risposta di Rino. "Ho letto le parole di Commisso e sono sorpreso, perché è stata la Fiorentina a chiedere di inserire una clausola di riservatezza ma se dovessero chiedermelo non avrei alcun problema a toglierla". Dopo la questione Mendes il presidente viola ha parlato dell’acquisto di Gonzalez: "Voglio paragonarlo a Sergio Oliveira. L’argentino è costato 29 milioni uniti agli 11,7 di salario. Un investimento di 40,7 milioni per un ragazzo di 23 anni. Quello di Oliveira era un trasferimento da 20 milioni più altri costi che facevano arrivare il totale a 22. Il salario era di 22,5 milioni per un totale di 44,5 milioni. Abbiamo ritenuto migliore l’operazione Gonzalez che al termine dei cinque anni di contratto avrà solo 28 anni".