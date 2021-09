GAZZETTA, Bastano 11 mt. Vlahovic stende l'Udinese

"Alla viola bastano 11 metri. Vlahovic stende l'Udinese", scrive stamattina La Gazzetta dello Sport. La vittoria della Fiorentina a Udine fa parte della categoria "brutta, sporca e cattiva". Un solo tiro in porta: il rigore decisivo di Vlahovic al 16’ del primo tempo; l’altra conclusione verso Silvestri è una telefonata di Saponara. Sporca: poco gioco, tanta sofferenza. Cattiva: la difesa a cinque nel finale, qualche calcione quando serviva. Ma sia chiaro: che la Fiorentina abbia vinto in questo modo è solo la dimostrazione di una crescente maturità. Quando ha capito che non sarebbe stato un pomeriggio di delizie, la Viola ha riposto nell’armadio l’abito di gala e ha indossato la tuta.