GAZZETTA, Al lavoro per lo scambio Gollini-Koumé

La Gazzetta dello Sport insiste sull'asse Bergamo-Firenze per lo scambio Gollini-Kouamé. L'ivoriano è reduce da una buona stagione in Belgio con tredici gol e dieci assist e la Fiorentina spera in una piccola plusvalenza dopo aver ammortizzato per due anni il contratto. Lasciò il Genoa per 12 milioni e i viola pensano di poterne guadagnare all’incirca altrettanti con la sua cessione. All’Atalanta il suo profilo intriga per età (24 anni) e potenzialità, soprattutto alla luce dei tanti interessamenti per Zapata e Muriel.

Anche Gollini, che in questi giorni è in vacanza a Miami, è di ritorno da un’esperienza all’estero. Praticamente scontata una nuova partenza, stavolta con ogni probabilità in Italia. Così è emersa la pista Fiorentina, che consentirebbe a Gollini di iniziare con i gradi del titolare, dato che Dragowski è in uscita e Terracciano, pur dopo una buona stagione, accetterebbe senza troppe lamentele il ruolo designato di secondo. Fiorentina e Atalanta devono comunque ragionare sulle valutazioni dei due e trovare una quadra. Siamo ancora in fase embrionale e una parola a riguardo toccherà senz’altro a Tony D’Amico, ufficializzato ieri sul sito del club bergamasco come nuovo direttore sportivo.