GATTUSO, Non certa la rivoluzione generale della rosa

L'arrivo di Rino Gattuso porterà inevitabilmente a scelte ben precise sull'organico attuale della rosa viola. Chi ha sentito il tencico di recente - afferma il Corriere Fiorentino - lo descrive carico e determinato, ma non è detto che chieda una rivoluzione generale. Se a destra l’allenatore ha intenzione di rivedere Lirola tornato dal Marsiglia, potrebbe pure rimandare partenze fino ad oggi scontate, mentre a sinistra Biraghi potrebbe avere nuova fiducia. Anche Duncan e Sottil faranno parte del gruppo da osservare in ritiro a Moena, mentre per Saponara i viola potrebbero accontentare le richieste dello Spezia pur chiedendo informazioni sul croato Erlic. Tra i capitoli da affrontare anche quello del portiere, con il Borussia Dortmund sulle tracce di Dragowski e la Fiorentina in cerca di un profilo più incline alla costruzione dal basso tipica delle squadre allenate da Gattuso.