GALLI, I giocatori si allenino anche da soli. Iachini...

Sulle pagine de La Nazione c'è un'intervista a Giovanni Galli, nella quale l'ex portiere viola parla di come i giocatori dovranno gestire questa situazione di stop del campionato: "Deve passare il messaggio che questo non è un periodo di ferie e continuare a comportarsi come se si fosse nel pieno della stagione agonistica. È solo uno stop forzato" dice Galli, che sottolinea come però questo periodo possa servire a Iachini per lavorare su quei meccanismi sui quali, arrivando a campionato in corso, non ha potuto concentrarsi. Infine un commento sulla situazione: "È stato tutto quanto gestito in modo superficiale, almeno all’inizio dell’emergenza. Si poteva fare decisamente meglio".