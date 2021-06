Giovanni Galeone, per Massimiliano Allegri molto più che un ex allenatore, quasi un padre calcistico e sicuramente un amico, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport parando anche di Dusan Vlahovic: "Io ho un debole per gli slavi: il mio preferito è Vlahovic, per me potrebbe fare il centravanti anche nella Juve, mi sembra un ragazzo maturo".