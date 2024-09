FUNARO, A breve rivedrò Commisso. Lavori? Ottimista

A cento giorni dall'inizio del suo mandato, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato a la Nazione dei temi caldi nell'agenda di Palazzo Vecchio., tornando anche sul colloquio avuto la scorsa settimana con Rocco Commisso sulla questione stadio Franchi: "Abbiamo avuto un incontro costruttivo e piacevole con Commisso, sua moglie Catherine e Alessandro Ferrari. Prima che il presidente e la moglie ripartano per gli Stati Uniti ci rivedremo per analizzare i passaggi e i tempi per fare in modo che la Fiorentina possa rimanere al Franchi. Il Padovani? Andiamo avanti con i lavori di riqualificazione dell'impianto per il rugby. Non sono preoccupata per i lavori né il discorso sui fondi mancanti. Siamo concentrati sui prossimi passi da compiere e il nostro obiettivo è quello di far giocare la Fiorentina a Firenze".

Che Firenze sogna per il 2029?

"Chi amministra, progetta la città di oggi e di domani in modo che abbia una serie di spazi per i cittadini, una città dove sia rafforzato l’abitare, ci siano meno auto, più verde e che dia l’idea di casa. E soprattutto che sia interconnessa con la città metropolitana per fare in modo che lo sviluppo non sia solo Firenze".