FRANCHI, Task-force entro il 23/12. Regalo di Natale viola?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nei giorni scorsi il dg viola Joe Barone ha chiesto di voler incontrare ufficialmente il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, per continuare il progetto Franchi. Come riporta La Nazione, le parti potrebbero lavorare su un project financing per i 55 milioni mancanti, con la Fiorentina che a quel punto avrebbe la gestione dello stadio attraverso una maxi-concessione.

La task-force Abodi-Nardella-Barone dovrebbe tenersi entro giovedì 23 dicembre. E quindi chissà che, sotto l’albero, i tifosi della Fiorentina non trovino altre aperture per il nuovo Franchi oltre all’inizio dei lavori previsto per gennaio 2024 - si legge -.

C'è stata quindi l’apertura della Fiorentina, che intanto sta facendo valutazioni su dove andare a giocare durante i lavori al Franchi. A tal proposito, ieri pomeriggio a Palazzo Vecchio si è parlato anche dello stadio Padovani. La discussione in aula (Salone dei Dugento) è stata soft perché si era già detto tutto nelle precedenti sedute e qui Iv aveva attaccato parecchio il Pd, ritenendo i 10 milioni (poi 13 con la rivalutazione delle spese) eccessivi per la riqualificazione dell’impianto sportivo che, con altri adeguamenti, potrebbe anche diventare la casa temporanea della Fiorentina.