FRANCHI, Sabato e notturne indigeste. Con Pioli...

Come sottolinea oggi La Nazione il sabato sembra un giorno indigesto alla Fiorentina in questa stagione per quello che concerne le partite casalinghe. Nelle cinque partite giocate al «Franchi» in questo campionato, infatti, i viola hanno ottenuto due pareggi (Juventus e Genoa) e tre sconfitte (Napoli, Lecce e Atalanta). Limitando la valutazione statistica alle gare casalinghe disputate in notturna, ci accorgiamo che esiste una sorta di «maledizione» stagionale per la squadra di casa, in grado di ottenere un solo pareggio (con l‘Inter) e subire 4 sconfitte (Napoli, Lazio, Lecce e Roma). Per ritrovare l’ultima affermazione interna serale della Fiorentina dobbiamo risalire al 26 agosto 2018, Fiorentina-Chievo 6-1, una domenica sera per la precisione. E l’ultima vittoria interna in una gara disputata il sabato sera? Per quello dobbiamo riavvolgere il nastro a quasi tre anni fa, precisamente al 22 aprile 2017, quando sotto i riflettori del «Franchi» la Fiorentina di Sousa sconfisse per 5-4 una compagine milanese, ossia l’Inter, allenata da… Pioli.