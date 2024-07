FRANCHI, Problema tifosi ospiti: due ipotesi "formaggino"

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino racconta che oggi è in programma una riunione del GoS (Gruppo Operativo Sicurezza) in merito ai problemi che affliggono il Franchi per la prossima stagione. Si parlerà del "formaggino" come zona da destinare ai tifosi ospiti. Che, sulla carta, non potranno essere comunque più di 1.200 degli attuali 2.867. E poi: definire quali saranno, eventualmente, le partite considerate più a rischio nel prossimo campionato, da un punto di vista dell’ordine pubblico. Infine: capire da dove dovrebbe passare con il pullman la squadra ospite, dato che il passaggio attuale sotto la curva «Ferrovia» potrebbe essere problematico vista la presenza dei tifosi viola.

La questione più impellente riguarda la sistemazione dei tifosi ospiti, su cui sono in ballo due ipotesi. La prima riguarda l’attuale "formaggino", dove sulla carta potranno arrivare a sedersi in 1200 ma resterà da capire - come era già stato ventilato nelle scorse settimane durante i Comitati per l’ordine pubblico e la sicurezza - se il numero possa scendere fino 500, come accaduto a Bergamo con l’Atalanta che in questi anni ha chiesto una deroga alla Lega rispetto all’obbligo di garantire il 5% della capienza da destinare ai tifosi ospiti. In questa ipotesi dovrebbero poi cambiare i percorsi dei filtraggi destinati alle tifoserie ospiti. La seconda ipotesi che resta ancora in piedi invece è trasferire il settore ospiti tra curva Fiesole e Maratona, ma questo comporterebbe anche la costruzione ex novo delle barriere di separazione.