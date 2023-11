FRANCHI, La mappa dei lavori. Chiude da giugno '24

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola propone la road-map che porterà al restyling dello stadio Artemio Franchi, sempre in attesa degli ultimi 55 milioni. Dal 20 gennaio 2024 infatti è prevista la consegna alla ditta che si aggiudicherà i lavori di alcune aree specifiche, a cominciare dalla curva Ferrovia, dove inizieranno le demolizioni delle strutture realizzate per Italia ‘90 mentre il resto del Franchi resterà a disposizione della Fiorentina.

Si sfrutterà anche l’area attualmente occupata dal campo sportivo «Cerreti 1», più una porzione del parcheggio prospiciente e parte della struttura del centro sportivo «Davide Astori». Le aree di cantiere non interesseranno la zona del mercato rionale, né lo skatepark, né i giardini «Niccolò Galli», né i campi da gioco del centro sportivo Astori dove si trasferirà il rugby durante i lavori del Padovani. Nel bando si specifica che, dopo l’avvio dei lavori in coabitazione con le partite della Fiorentina, da maggio-giugno 2024, a chi si aggiudicherà l’esecuzione degli interventi, verrà consegnato tutto lo stadio e il club viola dovrà trovare una nuova casa. La scadenza per presentare le offerte è l’11 dicembre, entro fine 2023 l’aggiudicazione.