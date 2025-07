Dagli inviati Pablo Marì: "Kospo interessante. Il cambio di allenatore? Io faccio sempre il mio per la squadra"

A fine gara da Grosseto ha parlato il difensore della Fiorentina Pablo Marì: "La cosa più importante è che abbiamo vinto ancora e soprattutto che continuiamo a mettere minuti nelle gambe con questo ritiro".

Come è cambiata la difesa? "Sono concetti diversi con il nuovo allenatore, noi cerchiamo di mettere il massimo in campo, arriveremo pronti all'inizio della stagione".

Ora arriveranno gare più probanti? "Abbiamo voglia di far bene ora che arrivano le partite più importanti. Noi più vecchi sappiamo quanto sia importante fare un buon ritiro per arrivare bene al campionato".

Che gruppo è? "Abbiamo un blocco solido con i ragazzi dell'anno scorso e i nuovi si adattano velocemente, lo spogliatoio funziona bene".

Impressioni su Kospo? "Ragazzo giovanissimo e molto interessante, con capacità di progressione molto alta, molto bravo con la palla, veloce e strutturato anche se ovviamente deve imparare piano piano essendo giovanissimo.

Arrivato per Palladino, come ti trovi con Pioli? "Sono un calciatore, indipendentemente dall’allenatore io faccio il mio. Provo a dare una mano a tutti i miei compagni, alla società, all’allenatore, qualsiasi sia. Ho dato sempre il massimo non è il primo e non sarà l’ultimo allenatore che ho, io cercherò di fare il mio lavoro in campo che è la cosa che so far bene".