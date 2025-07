Christensen in prestito? Per Romano c'è la richiesta dello Sturm Graz

Il portiere della Fiorentina, Oliver Christensen, dopo il prestito di sei mesi alla Salernitana, si è aggregato da qualche giorno al gruppo viola ma non è stato impegnato in queste due amichevoli. A Grosseto non è stato neanche convocato. Il suo futuro è ancora da decifrare vista l'intenzione di lanciare Martinelli come secondo portiere da parte della Fiorentina. Per l'esperto di mercato Fabrizio Romano ci sarebbe una richiesta di prestito per il portiere danese da parte dello Sturm Graz e ci sarebbe dunque una trattativa in corso.