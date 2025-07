Il metodo Pioli fa bene a tutti, soprattutto a Gudmundsson: Il CorFio racconta i primi allenamenti

Empatia, entusiasmo, serietà, passione, divertimento, innovazione. In due parole: Stefano Pioli. Inizia così il pezzo dedicato dal Corriere Fiorentino al cosiddetto 'Metodo Pioli', inteso come quanto fatto in questa settimana e mezzo sul campo dal nuovo tecnico della Fiorentina. Uno capace di sorprendere anche chi lo conosceva e immaginava, quindi, quale sarebbe il suo impatto sulla Fiorentina. Eppure appunto, forse perché il recente passato aveva lasciato più di uno strascico all’interno del Viola Park, il vento portato con sé dal mister ha riportato sorrisi, rapporti, sensazioni e sentimenti (positivi) che non si respiravano da un po’.

Il Corriere descrive Pioli come un «babbo» affettuoso con i suoi ragazzi, e soprattutto molto attento a stabilire una connessione molto forte tra la squadra e la gente. Del resto lui sa bene che uno dei segreti per provare a colmare il gap con le grandi del campionato sta proprio (lo diceva sempre anche Prandelli) è proprio quello: l’unione tra tutte le componenti. Un impatto di quelli che si fanno sentire dunque, e un metodo di lavoro che non fa altro che confermare quello che in tanti sapevano.

Pioli arriva molto preso al mattino al Viola Park, e lì passa gran parte della sua giornata essendo poi tra gli ultimi ad andarsene la sera. E sta cercando di creare connessioni, legami, insomma rapporti umani. Così veniamo anche al suo approccio col gruppo. Un esempio, su tutti: Albert Gudmundsson. Uno che l’anno scorso faticava a integrarsi e che oggi appare trasformato. Sorrisi, voglia di scherzare, entusiasmo. Merito (anche) di un colloquio individuale i cui contenuti restano naturalmente top secret ma che lo avrebbe semplicemente conquistato. Vale per l’islandese, come per Dodò, Kean, Dzeko e via via tutti gli altri. Chi vuole, sa che troverà sempre disponibile il tecnico.