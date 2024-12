FRANCHI, Il giallo sulle coperture in curva Fiesole

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sabato 4 gennaio a Firenze andrà in scena un match d'alta classifica tra Fiorentina e Napoli. Una sfida che, come al solito, andrà in scena con il panorama della Curva Fiesole piena di ruspe, sabbia, sassi e camion. Più volte si è parlato di mettere dei teli o comunque di trovare un rimedio a questa situazione, ancora però, nonostante l'intesa tra la nuova amministrazione comunale e la Fiorentina, non è stato trovato. Anzi, come scrive questa mattina in edicola La Nazione, la soluzione non è neanche in programma a breve. In altri stadi, sia in Italia che all'esterno, non ci sono stati problemi, a Firenze invece sì. Eppure le difficoltà non possono essere di natura economica, su un progetto da circa 200 milioni qualche decina di migliaia di Euro è effettivamente poca cosa.

Oltre al fatto che la copertura finanziaria potrebbe essere garantita da vari sponsor. I problemi semmai sarebbero di natura strutturale. Lo spazio tra la fine del cantiere e il terreno di gioco è troppo poco per installare una struttura verticale fissa. Anche un telo, o comunque una copertura rimovibile, sul cantiere appare una soluzione complicata perché rallenterebbe il lavoro degli operai che dopo ogni gara dovrebbero rimuoverlo per iniziare i lavori.