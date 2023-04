FRANCHI, Convenzione ok. E Nardella vede Commisso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come scritto dal Corriere Fiorentino i dettagli per la convenzione per l’utilizzo dello stadio Franchi nella stagione sportiva 2023/24, sono stati ormai limati: la Fiorentina pagherà circa 650 mila euro per l’affitto dell’impianto e, visto che la curva Ferrovia chiuderà per i lavori propedeutici al restyling, avrà lo sconto richiesto rispetto al milione e centomila euro pagato finora. L’annuncio sarà fatto in settimana e certamente entro il 30 aprile, termine ultimo per comunicare alla Figc il terreno di gioco in cui giocare le partite casalinghe e per mettere al sicuro anche la licenza Uefa. Quella di oggi in questo senso potrebbe diventare una giornata importante, visto che il sindaco Nardella sarà allo stadio per la semifinale di Coppa Italia a fianco di Rocco Commisso. Il sindaco ribadirà la fiducia, anche al netto della bocciatura Ue, di ottenere i fondi da Roma e arrivare alla fine del restyling e magari proverà a gettare le basi per un accordo futuro diventato priorità anche per la Fiorentina.