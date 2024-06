FRANCHI, Col restyling probabile addio ai grandi eventi

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne de La Nazione trova spazio un approfondimento legato ai risvolti extra calcistici che potrebbe avere il restyling dello stadio Franchi, qualora andasse in porto: il Franchi rinnovato, infatti, difficilmente potrà ospitare eventi da grandi numeri. In base al progetto attuale, le curve saranno avvicinate al terreno di gioco per permettere ai tifosi della Fiorentina una migliore visione delle partite di calcio. E questo spostamento, però, 'mangia’ spazio all’allestimento di uno spettacolo.

Con il nuovo Franchi, il palco dei concerti dovrà necessariamente essere spostato in avanti di alcuni metri, più o meno all’altezza dell’area di rigore per ricavare il retropalco riservato ai tecnici e agli addetti ai lavori. Secondo le prime stime ufficiose, la futura capienza si attesterebbe sui 20mila spettatori, massimo 25mila, a seconda poi delle dimensioni e forme del palco. Numeri ben lontani da quelli registrati al Franchi in passato, numeri che non accontenterebbero le esigenze dei promoter e organizzatori di spettacoli. Con un progetto di ristrutturazione che guarda solo alle esigenze del calcio, quindi, c’è il rischio che il capoluogo toscano resti fuori dal circuito dei grandi eventi, tanto che per non perdere il ’treno’ qualcuno è già andato a visionare lo stadio di Empoli, il Castellani.