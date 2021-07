FRANCHI, Bando: primo sopralluogo per chi partecipa

Come riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, e come avevamo anticipato noi di FirenzeViola.it (CLICCA QUI), si sono svolti ieri i primi sopralluoghi di architetti e studi che vogliono presentare progetti per il restyling del Franchi, a Firenze. Il bando lanciato dal Comune prevede infatti la possibilità di sopralluoghi allo stadio, per verificare dal vivo il suo stato di manutenzione.