Folorunsho, il jolly di Palladino è pronto a fare l'esterno

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione dedica spazio a Michael Folorunsho. Il centrocampista romano da quando è arrivato a Firenze ha giocato in vari ruoli, diventando presto il jolly di Palladino.

L'ex Verona è l'uomo in più del tecnico campano, quel giocatore a cui chiedere il sacrificio di giocare in un ruolo non suo per il bene della squadra. Arrivato per essere il sostituto di Bove, quindi per agire partendo da sinistra nel 4-2-3-1, con il cambio modulo e il passaggio al 3-5-2 è tornato ad essere una mezzala. Anche se spesso, per situazioni di bisogno ovviamente, Palladino lo ha schierato sulla fascia sinistra a causa dell'assenza di Gosens. Adesso con Dodo ko c'è necessità a destra e tutti hanno pensato a lui. Lo ha fatto sicuramente anche Palladino, è lui l'indiziato principale a sostituire il brasiliano a meno di un cambio modulo.