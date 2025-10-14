Fiorentina, quanti punti persi da inizio stagione, anche nel recupero: il dato negativo

Secondo quanto si legge su La Nazione, la Fiorentina non ha mostrato la dote di saper gestire risultati e partite. Se la squadra di Pioli avesse portato in fondo positivamente le tre partite che è riuscita a sbloccare, oggi staremmo parlando di altro e la sosta sarebbe stata completamente diversa, pur non avendo incantato sotto diversi punti di vista. Banale e scontato dirlo, ma la gestione dei momenti è fondamentale. I gigliati hanno sbloccato il risultato con Cagliari, Como e Roma, ma in nessuna delle tre circostanze sono riusciti a vincere. Due punti sono sfumati al 94’ per colpa della zuccata di Luperto in pieno recupero alla prima giornata. Addirittura sei sono volati via al Franchi con Como e Roma.

Otto punti totali che avrebbero fatto tutta la differenza del mondo in questo avvio di stagione e che invece sono stati gettati al vento da situazioni di vantaggio. In Serie A, purtroppo, nessuno ha fatto peggio della Fiorentina da questo punto di vista. A proposito di gestione e di esperienza, c’è un altro triste primato che la Fiorentina si è portata alla sosta di ottobre: è l’unica squadra ad aver già subito due reti in pieno recupero, oltre il novantesimo (Cagliari e Como). Tre punti persi proprio sulla linea del traguardo, quando la soglia dell’attenzione deve essere maggiore e quando, soprattutto, la grande esperienza di diversi giocatori della Fiorentina deve riuscire a governare la partita.