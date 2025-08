Fiorentina, quanta fatica. La Repubblica-Firenze: "Il Leicester vince facile ma il tridente fa sognare"

vedi letture

Anche La Repubblica-Firenze analizza la sconfitta in amichevole che la Fiorentina ha subito ieri in terra inglese per mano del Leicester. La sensazione è che il gruppo di Stefano Pioli si porti appresso un cartellone con su scritto “lavori in corso”. Ci sono, intanto, una Fiorentina A e una Fiorentina B. E se la Viola vista nel secondo tempo ha fatto vedere di essere già piuttosto tonica, quella dei primi 45 minuti (imbottita di seconde linee) ha patito particolarmente la freschezza degli inglesi. Gli alibi non mancano di certo: le Foxes giocheranno la prima partita ufficiale fra sei giorni e sono in una fase molto più avanzata della preparazione.

Ed è proprio il gap di condizione atletica che non ha permesso alla Fiorentina di esprimere al meglio il gioco dinamico che il tecnico richiede. Adesso non c’è tempo per riposare. Perché domani la Fiorentina sarà di nuovo in campo per la sfida col Nottingham Forest. Ed è molto probabile che Stefano Pioli voglia invertire l’impiego dei suoi calciatori rispetto a quanto visto al King Power Stadium, per poi presentarsi con il miglior undici possibile nella sfida di Old Trafford contro il Manchester United il 9 agosto. L’auspicio del tecnico è che al Teatro dei Sogni la Viola possa contare anche su Simon Sohm, in arrivo dal Parma per le visite mediche e pronto a volare alla volta dell’Inghilterra per raggiungere i nuovi compagni.