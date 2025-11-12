Fiorentina, per Vanoli capitan Ranieri non si tocca: simbolo di umiltà e voglia di lavorare

La Repubblica-Firenze si concentra sulla difesa, ma in particolare sul momento che sta attraversando Luca Ranieri. Vanoli è intenzionato a tutelare tutti iniziando con il proprio capitano, Ranieri, messo abbastanza nel mirino dalla critica per atteggiamenti e prestazioni. Il capitano non si tocca, il senso è simbolo di umiltà e voglia di lavorare: ovvio che poi le prestazioni stabiliranno le gerarchie tecniche e di conseguenza la titolarità, ma l’ombrello di salvaguardia è già stato aperto.

Purtroppo, dal punto di vista viola, durante la sosta l’allenatore non potrà lavorare con Pongracic e un finalmente recuperato a pieno Comuzzo, impegnati con le Nazionali. Restano al Viola Park invece proprio Ranieri, Viti e Pablo Mari, oltre ai giovani Kouadio e Kospo. A prescindere dal sistema di gioco, rendere il pacchetto arretrato più sicuro e meno perforabile è assoluta priorità.