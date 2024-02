FIORENTINA, Oggi con il lutto al braccio contro l'Empoli

FirenzeViola.it

Per commemorare la scomparsa degli operai nella tragedia di Via Mariti a Firenze, oggi contro l'Empoli la Fiorentina giocherà con il lutto al braccio. Questa la decisione presa, oltre al minuto di silenzio disposto dalla FIGC che si sta raccogliendo in tutti i campi da calcio in questo weekend a fronte delle vittime del crollo del cantiere con 8 persone coinvolte. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.