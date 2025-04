Fiorentina-Empoli 2-1, Mandragora il migliore. Ottimo ritorno per Adli

La Fiorentina rompe il tabù e torna a vincere il derby dell'Arno dopo due anni. La formazione di Palladino, nonostante qualche brivido ben disinnescato da De Gea nel finale, batte gli l'Empoli per 2-1 e continua a rimanere in corsa per un piazzamento europeo. Decisivi i gol nel primo tempo di Adli, per la prima volta titolare dopo l'infortunio alla caviglia, e Mandragora, per l'ex Torino una rovesciata da stropicciarsi gli occhi. I due giocatori finiti sul tabellino dei marcatori sono anche i due migliori in campo. Soprattutto Mandragora, forse nel miglior momento della sua carriera, viene premiato dai quotidiani, sia nei voti che nei commenti: "la rovesciata che vale il 2-0 è roba da Cristiano Ronaldo" scrive La Nazione, "Momento d'oro e leader in campo" sottolinea invece TuttoSport. Di seguito i voti dei quotidiani:

I VOTI DI MANDRAGORA

La Nazione: 7,5

Il Corriere Fiorentino: 7

La Repubblica: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Il Corriere dello Sport-Stadio: 7,5

TuttoSport: 7,5

I VOTI DI ADLI

La Nazione: 7

Il Corriere Fiorentino: 7

La Repubblica: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Il Corriere dello Sport-Stadio: 7

TuttoSport: 7,5