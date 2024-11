FIORENTINA, Che cavalcata. I numeri di un autunno d'oro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Cosa sia accaduto all'interno dello spogliatoio viola nell'intervallo di Fiorentina-Lazio del 22 settembre non lo sapremo mai, ma sappiamo che l'autunno d'oro della formazione di Palladino è iniziato da lì. Dalla doppietta di Gudmundsson contro i biancocelesti alla tripletta di Kean contro il Verona, in campionato sono arrivate sette vittorie e un pareggio, 0-0 ad Empoli, e in Conference League due vittorie, con New Saints e San Gallo, e un solo ko contro l'Apoel Nicosia. In casa è tornato l'effetto Franchi, i viola sono imbattuti e hanno conquistato 14 dei 25 punti in classifica a Campo di Marte (tra le mura amiche meglio solo Lazio, Napoli e Atalanta).

Parlando di numeri, la Fiorentina è sia il terzo attacco, con 25 gol fatti (meglio solo Atalanta e Inter), sia la terza difesa, con 10 reti subite (hanno fatto meglio Napoli e Juventus), della Serie A. Oltre ad un super Moise Kean, i viola sono anche la squadra che ha mandato più calciatori a segno (11). Con una media di 2,08 punti a gara i viola, continuando così, terminerebbero la stagione a quota 79. Una soglia che vorrebbe dire Champions League. Con continuità, fortuna e una mano dal mercato chissà che la formazione di Palladino non possa replicare questi numeri anche nel 2025. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.