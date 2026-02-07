Fiorentina, attesi circa 19 mila spettatori al Franchi per la sfida con il Torino
Il Franchi si prepara per Fiorentina-Torino con una cornice di pubblico che è in linea con le aspettative della vigilia. La prevendita, iniziata senza particolari picchi ma con andamento costante, fa registrare al momento circa 19mila spettatori attesi sugli spalti, con ancora un’intera giornata di vendita a disposizione. L’obiettivo fissato a inizio settimana era quello di avvicinarsi quota ventimila, mentre il sold out – che avrebbe richiesto un paio di migliaia di presenze in più – è apparso fin da subito complicato da raggiungere. Quella di stasera resta inoltre una partita mai banale per il popolo viola.
Sugli spalti si rinnoverà lo storico gemellaggio con i tifosi granata, un legame che dura da decenni, anche se nel settore ospiti, per il campionato, potranno essere presenti al massimo i consueti 300 sostenitori del Torino. Lo riporta La Nazione.
