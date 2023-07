FIORENTINA, Arthur, Nico e Amrabat rimasti al V. Park

© foto di Claudio Giovannini

Come scritto dal Corriere dello Sport non ha destato troppo entusiasmo a Firenze la scelta di confermare tre giorni di libertà ai giocatori della Fiorentina dopo la disfatta di Belgrado con la Stella Rossa. Il nuovissimo centro sportivo, tuttavia, non rimarrà deserto nelle prossime 48 ore. Ci sono infatti tre elementi che rimarranno ad allenarsi per trovare la condizione migliore oppure (ed è il caso di Amrabat) una nuova destinazione sul mercato. Il marocchino è infatti uno dei calciatori che, al pari di Gonzalez e Arthur, è destinato a fermarsi in questi giorni a Bagno a Ripoli. Ma se, per l’argentino e il brasiliano, la scelta è stata dettata dal fatto che i sudamericani sono ritenuti ancora indietro sotto l’aspetto fisico, la permanenza in città dell’ex Verona può essere letta soprattutto come un’opportunità per individuare assieme alla Fiorentina la miglior forma di “exit strategy”.

La volontà del club viola, in ogni caso, è quella di presentarsi al primo bagno di folla di tifosi con la rosa al completo, ovvero quando martedì 1° agosto allo stadio Zecchini andrà in scena l’amichevole con il Grosseto. Dopo le discusse porte chiuse nei tre primi test giocati al Viola Park, in Maremma ci si aspetta un enorme seguito di pubblico.