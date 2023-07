IND.FV, Nico, Amrabat e Arthur: straordinari al Viola Park

Fonte: a cura di Luciana Magistrato

Nonostante la clamorosa sconfitta alla quale è andata incontro ieri la Fiorentina a Belgrado (ko 5-0 contro la Stella Rossa), resta confermato il programma della squadra viola per i prossimi giorni: Biraghi e compagni da oggi beneficeranno di tre giornate di totale libertà e torneranno quindi ad allenarsi al Viola Park domenica. Il rompete le righe, tuttavia, non varrà per tutti.

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, infatti, sia i due nazionali tornati di recente a Firenze (ed esclusi dalla recente trasferta in Serbia), ovvero Nico Gonzalez che Amrabat, che l'ultimo colpo in entrata Arthur rimarranno in questi giorni a Bagno a Ripoli per allenarsi e ritrovare la forma migliore. Ricordiamo che il programma delle amichevoli della Fiorentina prevede, prima della tournée in Inghilterra del 5-6 agosto, il test del 1° agosto contro il Grosseto allo stadio Zecchini.