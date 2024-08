FIORENTINA, Alle 20 di nuovo in campo contro il Grosseto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nemmeno il tempo di godersi il ritorno al successo, seppur in amichevole, contro il Montpellier che la Fiorentina è pronta a tornare in campo. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio infatti stasera i ragazzi di Palladino affronteranno allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto i biancorossi. Quello in programma questa sera, fischio d'inizio alle ore 20:00, sarà il penultimo test match prima dell'esordio in Serie A a Parma del 17 agosto.

Prima della prima gara ufficiale della stagione i viola affronteranno in amichevole il Friburgo sabato prossimo all'Europa Park Stadion. A Grosseto, vista la vicinanza rispetto all'impegno contro il Montpellier e vista la fase cruciale della preparazione estiva, c'è da aspettarsi tante rotazioni da parte del tecnico campano.