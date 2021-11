FIESOLE, Protagonisti dell'aggressione due tesserati

Come riporta La Nazione, emerge una realtà sconcertante dall’aggressione subita di calciatori juniores della Rondinella dopo la gara contro il Fiesolecalcio: i protagonisti del raccapricciante evento sono due tesserati, calciatori biancoverdi che fino a poco prima avevano giocato contro i loro coetanei biancorossi della ‘Rondine’. Non solo, uno dei due avrebbe addirittura dato l’ordine di far partire la spedizione punitiva, una ‘chiamata a raccolta’ degli aggressori, armati di caschi e di manici di scope tagliati usati come armi improprie. Scenario inquietante quello che stanno disvelando i carabinieri del maggiore Antonino Piccione e su cui indaga anche il procuratore federale Giuseppe Chinè: gli ispettori Figc sono già al lavoro. La vicenda ha suscitato sdegno e solidarietà ai massimi livelli locali di politica e mondo. Arriveranno denunce, provvedimenti disciplinari, squalifiche e daspo, presumibilmente lunghi e con prescrizioni.